11.04.2025 10:55 Віталій Хіневич
Випадок домашнього насильства зупинили у Харкові
Порушник поводив себе агресивно, ображав жінку та погрожував фізичною розправою.
До поліції від 48-річної жінки надійшло повідомлення про вчинення домашнього насилля.
За вказаною адресою виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. У квартирі правоохоронці виявили 53-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння. Порушник поводив себе агресивно, ображав жінку та погрожував фізичною розправою.
Поліцейські склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис щодо заборони у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою строком на 3 доби.
Поліція нагадує: якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся безпосередньо до органів поліції або через телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.
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