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11.04.2025  10:55   Віталій Хіневич

Випадок домашнього насильства зупинили у Харкові

Порушник поводив себе агресивно, ображав жінку та погрожував фізичною розправою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До поліції від 48-річної жінки надійшло повідомлення про вчинення домашнього насилля. 
 
За вказаною адресою виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. У квартирі правоохоронці виявили 53-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння. Порушник поводив себе агресивно, ображав жінку та погрожував фізичною розправою.
 
Поліцейські склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис щодо заборони у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою строком на 3 доби. 
 
Поліція нагадує: якщо ви постраждали від домашнього насильства,  звертайтеся безпосередньо до органів поліції або через телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали, як ліквідували пожежі, що виникли після ворожих обстрілів Куп'янська.
 
Тэги:  події, харків
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