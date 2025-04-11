11.04.2025 11:30

У Харкові виявили 5 осіб, які мали з собою речовини синтетичного та рослинного походження

Правоохоронці продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання наркотиків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Зокрема, сьогодні вночі, близько1:00, на проспекті Аерокосмічному ми зупинили громадянку за порушення комендантської години.

Під час перевірки документів жінка добровільно дістала з кишені кофти зіп-пакет з речовиною, ймовірно, синтетичного походження. На запитання інспекторів, чи має вона при собі інші речовини, обіг яких заборонено або обмежено на території України, відповіла заперечно.

Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку, під час якої виявили ще два зіп-пакети. Один — у капюшоні громадянки, з речовиною, ймовірно, рослинного походження. Другий — із речовиною, ймовірно, синтетичного походження, випав на асфальт поруч із жінкою під час поверхневої перевірки.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

«За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність», - йдеться у повідомленні.

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