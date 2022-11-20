Почесна харків'янка Світлана Горбунова-Рубан відзначає день народження

20 листопада відзначає день народження Почесний громадянин міста Харкова, заслужений працівник соціальної сфери України, заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.
Харківський міський голова Ігор Терехов висловив найсердечніші вітання Світлані Горбуновій-Рубан та подякував за щиру відданість своїй справі та служіння інтересам харків’ян, повідомляє РЕДПОСТ.
«Багато в чому саме завдяки Вашому професіоналізму, чудовим організаторським здібностям та копіткій праці Харків гідно пройшов випробування пандемією COVID-19 та зараз відчайдушно чинить опір російській агресії.
Адже попри обстріли та руйнування об’єктів соціальної інфраструктури, у місті продовжують надавати висококваліфіковану медичну допомогу, піклуватися про найвразливіші категорії громадян та підтримувати усіх, хто цього потребує.
Бажаю Вам та Вашим рідним міцного здоров'я, щастя, а головне - миру та найскорішої перемоги!» - сказано у привітанні.
Комментариев: 0
Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
влажность:
давление:
ветер: