20.11.2022 12:34 Рита Парфенова

Почесна харків'янка Світлана Горбунова-Рубан відзначає день народження

20 листопада відзначає день народження Почесний громадянин міста Харкова, заслужений працівник соціальної сфери України, заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Харківський міський голова Ігор Терехов висловив найсердечніші вітання Світлані Горбуновій-Рубан та подякував за щиру відданість своїй справі та служіння інтересам харків’ян, повідомляє РЕДПОСТ.



«Багато в чому саме завдяки Вашому професіоналізму, чудовим організаторським здібностям та копіткій праці Харків гідно пройшов випробування пандемією COVID-19 та зараз відчайдушно чинить опір російській агресії.



Адже попри обстріли та руйнування об’єктів соціальної інфраструктури, у місті продовжують надавати висококваліфіковану медичну допомогу, піклуватися про найвразливіші категорії громадян та підтримувати усіх, хто цього потребує.



Бажаю Вам та Вашим рідним міцного здоров'я, щастя, а головне - миру та найскорішої перемоги!» - сказано у привітанні.