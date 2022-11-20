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20.11.2022  12:34   Рита Парфенова

Почесна харків'янка Світлана Горбунова-Рубан відзначає день народження

20 листопада відзначає день народження Почесний громадянин міста Харкова, заслужений працівник соціальної сфери України, заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Світлана Горбунова-Рубан.

Харківський міський голова Ігор Терехов висловив найсердечніші вітання Світлані Горбуновій-Рубан та подякував за щиру відданість своїй справі та служіння інтересам харків’ян, повідомляє РЕДПОСТ.

«Багато в чому саме завдяки Вашому професіоналізму, чудовим організаторським здібностям та копіткій праці Харків гідно пройшов випробування пандемією COVID-19 та зараз відчайдушно чинить опір російській агресії.

Адже попри обстріли та руйнування об’єктів соціальної інфраструктури, у місті продовжують надавати висококваліфіковану медичну допомогу, піклуватися про найвразливіші категорії громадян та підтримувати усіх, хто цього потребує.

Бажаю Вам та Вашим рідним міцного здоров'я, щастя, а головне - миру та найскорішої перемоги!» - сказано у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, поздравление, харьков, игорь терехов
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