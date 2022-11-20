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20.11.2022  13:27   Рита Парфенова

Ворожими ракетами на Харківщині зруйнований навчальний заклад (відео, фото)

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено двох мирних мешканців: прокуратура документує наслідки.



Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

19 листопада російські військовослужбовці завдали ракетний удар по с. Старовірівка Куп‘янського району: пошкоджено навчальний заклад. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт двома ракетами типу С-300.

Новини Харкова: наслідки обстрілу Куп’янського району 19 листопада

Також окупанти не припиняють обстріли м. Куп‘янськ: частково зруйновано два житлових будинки та гуртожиток учбового закладу. Внаслідок обстрілу Куп‘янського району отримали поранення 54-річна жінка та чоловік 60 років.

Новини Харкова: наслідки обстрілу Куп’янського району 19 листопада

У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів частково зруйновані приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: наслідки обстрілу Куп’янського району 19 листопада

Нагадаємо, вранці 17 листопада військові рф здійснили ракетний обстріл двох районів Харківської області, внаслідок яких постраждали вісім осіб.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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