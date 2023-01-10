10.01.2023 10:10 Віталій Хінєвіч
Харків'яни боротимуться за медалі на Чемпіонаті Європи з шорт-треку
Чемпіонат пройде у місті Гданськ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Повідомляється, що Чемпіонат Європи з шорт-треку пройде в полькому місті Гданськ з 13 по 15 січня.
На континентальній першості з шось-треку Україну представлятимуть десять спортсменів. Половина з них – харків’яни: Владислав Неміро, Данило Федоренко, Данііл Бергін, Світлана Репецька і Марія Долгополова.
Склад збірної України:
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Чоловіки: Олег Гандей, Тимофій Хохелько, Владислав Неміро, Данило Федоренко, Данііл Бергін.
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Жінки: Ксенія Адаменко, Діана Михальчук, Єлизавета Сидьорко, Світлана Репецька, Марія Долгополова.
У перший день змагань відбудуться попередні забіги в особистих видах програми та чвертьфінали в естафетах. У суботу, 14 січня, будуть розіграні нагороди на дистанціях 500 і 1500 м. В неділю, 15 січня, визначаться переможці та призери на 1000 м, а також в естафетах – чоловічій, жіночій та змішаній.
Дивитися трансляцію змагань можна за посиланням
, розклад та результати доступні на сайті.
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