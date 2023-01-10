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10.01.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

В Україні застосовуються аварійні відключення світла

Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
У компанії повідомили, що для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.  У багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення.
 
Також в окремих регіонах через пориви вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.
 
У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.
 
«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії»,- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, фахівці відновлюють газопостачання в Харківській області.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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