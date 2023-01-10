10.01.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

В Україні застосовуються аварійні відключення світла

Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У компанії повідомили, що для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. У багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення.

Також в окремих регіонах через пориви вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії»,- зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, фахівці відновлюють газопостачання в Харківській області.



