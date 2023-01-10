10.01.2023 10:30 Віталій Хінєвіч
В Україні застосовуються аварійні відключення світла
Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укренерго.
У компанії повідомили, що для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. У багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення.
Також в окремих регіонах через пориви вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.
У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.
«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії»,- зазначили в Укренерго.
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