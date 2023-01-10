10.01.2023 11:00 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Фахівці повідомили, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на з 2 січня 2023 по 8 січня 2023 з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 2896 осіб, з них 978 (33,8%) дітей віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 50,6%, за рахунок зростання захворюваності як серед дорослих на 57,1% так і серед дітей на 39,3%.

Показник захворюваності становить 110,61 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 1 тижні) на 35,6% та не перевищує показник епідемічного порогу.

На 81,6% у порівнянні з попереднім тижнем зросла кількість госпіталізованих – 207 осіб проти 114 на минулому тижні, що становить 7,1% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 65 дітей (31,4%). Серед дітей кількість госпіталізованих зросла у 2,5 рази, серед дорослих – на 61,4%.

З початку епідемічного сезону серед обстежених 3901 особи у 1346 – ти (34,5%) виявлено позитивні результати, з них у 1269 осіб (94,3%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 42 (3,1%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 1 – вірус парагрипу та у 32 (2,4%) – вірус грипу А.

Впродовж останніх двох тижнів реєструється збільшення кількості позитивних результатів щодо вірусів грипу.

Зазначене свідчить про активність циркуляції збудника в популяції, незважаючи на те, що на поточний час інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.



