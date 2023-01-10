10.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова комунальники усувають аварію на водоводі

Харківські комунальники оперативно усувають аварії на водоводах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 9 січня бригадами аварійно-відновлювальних робіт було оперативно ліквідовано 12 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 13 оглядових колодязів.

Сьогодні, 10 січня, бригадами АВР заплановано проведення ремонтних робіт на 17 ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Зокрема, у Немишлянському районі ремонтники інтенсивними темпами здійснюють комплексні роботи на водоводі діаметром 1400 мм по вулиці Павла Скоропадського.

«З огляду на те, що цей трубопровід забезпечує водою мешканців кількох районів міста, вирішили проводити комплекс ремонтні заходи без відключення харків'ян від водопостачання. Попередньо запаслися необхідною технікою та матеріалами. Роботи виконують досвідчені бригади, а тому впораємось у встановлені терміни», - поінформував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району Павло Гладков.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання для майже 400 родин.



