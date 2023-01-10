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10.01.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили шахрая та п'яних водіїв

Харківські поліцейські минулої доби опрацювали 753 повідомлення громадян про правопорушення.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
Володимир Тимошко повідомив, що поліцейські Харкова встановили причетність 43-річного чоловіка до шахрайських дій, який на вулиці заволодів мобільним телефоном громадянина.
 
Також протягом минулої доби поліцейські склали 2 адміністративних матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами в стані сп’яніння.
 
Крім цього, минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 2 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Нагадаємо, рятувальники після ворожого ракетного удару гасили пожежу в Харківській області.
 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  происшествие, харьков
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