05.12.2022 11:11

Безстрашні та безкорисливі: Ігор Терехов вітає волонтерів зі святом

Вітання Харківського міського голови Ігоря Терехова із Днем волонтера.

Дорогі волонтери!

У найскладніші для нашої країни часи ви допомагаєте забезпечувати усім необхідним тих, хто захищає Україну на передовій, рятує життя в лікарнях, хто змушений шукати прихистку далеко від дому, допомагаєте відновлювати місто.



Безстрашні та безкорисливі. Для мільйонів людей по всьому світу ви стали прикладом милосердя, патріотизму та незламності.



Від імені всіх харків’ян дякую за все, що ви робили й продовжуєте робити для нашого міста та країни. Багато в чому саме завдяки вам Україна міцно тримає оборону та впевнено йде до Перемоги! Бажаю вам фізичних та душевних сил, міцного здоров’я, добробуту та родинного щастя!

Нагадаємо, у Харкові відбувся прийом з нагоди Міжнародного дня волонтерів.