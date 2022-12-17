17.12.2022 16:23 Дмитро Колонєй

На Харківщині співправцювали з ворогом більше двох тисяч мешканців

На Харківщині продовжують виявляти диверсантів та колаборантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, за словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, на території Харківської області триває системна робота з викриття осіб, які співпрацювали з російськими окупантами.

На сьогодні відомо про більш ніж 2300 фактів злочинної діяльності проти основ національної безпеки в регіоні. Також за даними Національної поліції, було відкрито більше 30 кримінальних проваджень за статтею "Диверсія". Крім цього, за інформацією обласної прокуратури, про підозру у колабораціонізмі оголосили 396 особам.

"Серед фігурантів, на жаль, бачимо колишніх начальників територіальних громад, їх заступників, депутатів, держслужбовців та правоохоронців. Переконаний, усі, хто добровільно пішов на співпрацю з ворогом, нестимуть належну й справедливу юридичну відповідальність", - наголосив Олег Синєгубов.