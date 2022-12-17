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17.12.2022  16:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині співправцювали з ворогом більше двох тисяч мешканців

На Харківщині продовжують виявляти диверсантів та колаборантів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, на території Харківської області триває системна робота з викриття осіб, які співпрацювали з російськими окупантами.
 
На сьогодні відомо про більш ніж 2300 фактів злочинної діяльності проти основ національної безпеки в регіоні. Також за даними Національної поліції, було відкрито більше 30 кримінальних проваджень за статтею "Диверсія". Крім цього, за інформацією обласної прокуратури, про підозру у колабораціонізмі оголосили 396 особам.
 
"Серед фігурантів, на жаль, бачимо колишніх начальників територіальних громад, їх заступників, депутатів, держслужбовців та правоохоронців. Переконаний, усі, хто добровільно пішов на співпрацю з ворогом, нестимуть належну й справедливу юридичну відповідальність", - наголосив Олег Синєгубов. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали про чоловіка під Харковом, який став головним агітатором окупантів
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  предательство, харьков
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