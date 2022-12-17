17.12.2022 12:41 Дмитро Колонєй

Ми працювали, щоб як можна швидше подати в оселі енергопостачання - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю під час візиту в Ужгород.



Ми працювали, щоб як можна швидше подати в оселі енергопостачання - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами мера Харкова Ігора Терехова в інтерв’ю телерадіокомпанії «Суспільне» під час візиту в Ужгород, понад 7 тис. харків’ян під час блекауту 16 грудня 2022 року скористалися послугами «пунктів незламності» та тепловими пунктами учора.

Як підкрелсив міський голова, люди можуть скористатися не лише пунктами обігріву, а й перебувати у метро під час відсутності електропостачання та отримати безкоштовні гарячі обіди у пунктах видачі харчування, розташованих у школах. Наприклад, учора до пунктів харчування завітали близько 22 тис. харків'ян.

Ігор Терехов подякував комунальникам та енергетикам, які вчора відновили всі життєво важливі послуги.

«Ми працювали, щоб як можна швидше подати в оселі енергопостачання. Це нам вдалося. Харків’яни – герої, мужні люди, які виносять дуже тяжкі випробування. До цього не можна звикнути, але є стійкість», - наголосив мер Харкова.