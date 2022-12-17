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17.12.2022  12:41   Дмитро Колонєй

Ми працювали, щоб як можна швидше подати в оселі енергопостачання - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю під час візиту в Ужгород.


Ми працювали, щоб як можна швидше подати в оселі енергопостачання - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігора Терехова в інтерв’ю телерадіокомпанії «Суспільне» під час візиту в Ужгород, понад 7 тис. харків’ян  під час блекауту 16 грудня 2022 року скористалися послугами «пунктів незламності» та тепловими пунктами учора.
 
Як підкрелсив міський голова, люди можуть скористатися не лише пунктами обігріву, а й перебувати у метро під час відсутності електропостачання та отримати безкоштовні гарячі обіди у пунктах видачі харчування, розташованих у школах. Наприклад, учора до пунктів харчування завітали близько 22 тис. харків'ян.
 
Ігор Терехов подякував комунальникам та енергетикам, які вчора відновили всі життєво важливі послуги.
 
«Ми працювали, щоб як можна швидше подати в оселі енергопостачання. Це нам вдалося. Харків’яни – герої, мужні люди, які виносять дуже тяжкі випробування. До цього не можна звикнути, але є стійкість», - наголосив мер Харкова.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, блекаут, харьков, агрессия россии
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