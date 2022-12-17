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17.12.2022  16:51   Дмитро Колонєй

У всіх районах Харкова відновлено водопостачання

Про це інформує КП «Харківводоканал».


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківводоканал», за словами заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства - директора Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлена Волкова, усі насосні станції підприємства після відновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі.
 
За його словами, водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.
 
«Ворожа агресія не припиняється, і вчора знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовідведенням у місті за жодних обставин не виходила з-під контролю. На завершення ще раз нагадаю харків'янам про необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій», - наголосив Владлен Волков.
 
Своєю чергою бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують ремонтні заходи на міських трубопроводах холодного водопостачання. Вчора вони ліквідували 13 пошкоджень на водоводах, а сьогодні усувають 16 аварійних ситуацій.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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