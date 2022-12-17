17.12.2022 16:51 Дмитро Колонєй

У всіх районах Харкова відновлено водопостачання

Про це інформує КП «Харківводоканал».



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», за словами заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства - директора Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлена Волкова, усі насосні станції підприємства після відновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі.

За його словами, водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.

«Ворожа агресія не припиняється, і вчора знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовідведенням у місті за жодних обставин не виходила з-під контролю. На завершення ще раз нагадаю харків'янам про необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій», - наголосив Владлен Волков.

Своєю чергою бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують ремонтні заходи на міських трубопроводах холодного водопостачання. Вчора вони ліквідували 13 пошкоджень на водоводах, а сьогодні усувають 16 аварійних ситуацій.