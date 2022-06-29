По Харькову почти ежедневно наносятся жестокие российские удары, - Владимир Зеленский (видео)

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Совбеза.
Как сообщает РЕДПОСТ, Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета безопасности, уделил особое внимание положению Харькова.
"Почти ежедневно, - подчеркнул глава государства, - "жестокие российские удары наносятся по Харькову. Только за вчера - девять погибших, 29 раненых. Среди них - пятеро детей. Я хочу, чтобы вы знали их имена: Филлип - ему 12 лет. Олег, ему 8 лет, Михаил, ему 11 лет, Григорий, ему 9, Артем - 10 лет. Это был российский артиллерийский удар по обычным жилым домам,", - подытожил Владимир Зеленский.
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