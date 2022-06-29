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29.06.2022  15:21   Дмитрий Колоней

Мы укрепляем оборону города, чтобы люди чувствовали себя защищенными,- Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.


Фотография из открытых источников
Как ссообщает РЕДПОСТ, на заседании исполкома Харьковского городского совета городской голова Игорь Терехов подчеркнул,что оборону Харькова продолжают укреплять, чтобы город был неприступен для российского агрессора.
 
Город укрепляют несколькими кольцами обороны. Игорь Терехов отметил, что вместе с военными работают представители коммунальных служб и строительных компаний.
 
«Мы продолжаем готовить город к отопительному сезону, тем не менее выделяем средства, оборудование, механизмы, наши коммунальщики работают вместе с военными. Мы укрепляем оборону города. Прежде всего, это нужно для того, чтобы люди чувствовали себя защищенными», - отметил городской голова.
 
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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