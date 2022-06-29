29.06.2022 17:11 Дмитрий Колоней

Под городской магистралью Харькова ликвидируют аварию

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Под городской магистралью Харькова ликвидируют аварию



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады комплекса «Харьковводоснабжение» накануне устранили 10 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок шесть смотровых колодцев.

29 июня 2022 года специалисты планируют отремонтировать 13 поврежденных участков водоводов. В частности, в Немышлянском районе бригады занимаются ликвидацией двух аварийных ситуаций. Так, по пр. Льва Ландау ремонтники устраняют повреждение на водоводе диаметром 500 мм, а по ул. Петренковской - на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм.

«Бригады обеспечены всем необходимым для проведения ремонтных работ, и поэтому водоснабжение будет восстановлено оперативно», - отметил начальник районной службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Павел Гладков.