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29.06.2022  17:11   Дмитрий Колоней

Под городской магистралью Харькова ликвидируют аварию

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Под городской магистралью Харькова ликвидируют аварию
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады комплекса «Харьковводоснабжение» накануне устранили 10 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок шесть смотровых колодцев. 
 
29 июня 2022 года специалисты планируют отремонтировать 13 поврежденных участков водоводов. В частности, в Немышлянском районе бригады занимаются ликвидацией двух аварийных ситуаций. Так, по пр. Льва Ландау ремонтники устраняют повреждение на водоводе диаметром 500 мм, а по ул. Петренковской - на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм. 
 
«Бригады обеспечены всем необходимым для проведения ремонтных работ, и поэтому водоснабжение будет восстановлено оперативно», - отметил начальник районной службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Павел Гладков.
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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