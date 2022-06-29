29.06.2022 17:11 Дмитрий Колоней
Под городской магистралью Харькова ликвидируют аварию
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Под городской магистралью Харькова ликвидируют аварию
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады комплекса «Харьковводоснабжение» накануне устранили 10 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок шесть смотровых колодцев.
29 июня 2022 года специалисты планируют отремонтировать 13 поврежденных участков водоводов. В частности, в Немышлянском районе бригады занимаются ликвидацией двух аварийных ситуаций. Так, по пр. Льва Ландау ремонтники устраняют повреждение на водоводе диаметром 500 мм, а по ул. Петренковской - на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм.
«Бригады обеспечены всем необходимым для проведения ремонтных работ, и поэтому водоснабжение будет восстановлено оперативно», - отметил начальник районной службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Павел Гладков.
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