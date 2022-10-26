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26.10.2022  17:12   Дмитро Колонєй

Доносив на військових ЗСУ та заможних односельчан: під Харковом спіймали колаборанта (фото)

Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, під час окупації с. Гороховатка на Ізюмщині місцевий мешканець співпрацював з ворогами, надаючи їм відомості про особливості села для забезпечення орієнтування та злагодженості дій російської армії на місцевості, систематично привозив їм продукти харчування.
 
Чоловік також передавав інформацію про будинки заможних місцевих мешканців для їх подальшого пограбування військовослужбовцями РФ, зібрав та надав їм адреси місць проживання військовослужбовців ЗСУ, членів територіальної оборони, проукраїнськи налаштованих мешканців села і старости Гороховатського старостату Борівської селищної ради, щоб окупанти забрали у нього ключі від приміщення старостату задля заволодіння комп’ютерною технікою. 
 
Правоохоронці викрили пособника окупантів у с. Гороховатка. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков, гороховатка
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