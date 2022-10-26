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26.10.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

Харків'янин співпрацював із розвідкою спецслужб рф

Зрадник передавав агентам спецслужб рф координати об’єктів, за якими в подальшому військові країни-агресора обстрілювали Харків.

зрадник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у період з лютого по квітень 2022 року 37-річний чоловік через заборонену в Україні соціальну мережу передавав іншим особам інформацію про адміністративні будівлі, зокрема ХОДА та інші об’єкти, розташовані в Харкові, а також дані про місця дислокації ЗСУ і таким чином наводив ворожий вогонь.
 
Встановлено, що користувачі акаунтів, яким передавав дані чоловік, належать до агентурного апарату органів розвідки спецслужб рф.
 
Крім того, обвинувачений публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював дії військових країни-агресора. 
 
Під час обшуку, проведеного в помешканні прихильника «спецоперації», було виявлено комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також набої і гранати.
 
За вчинення державної зради в умовах воєнного стану чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, із магазину у Харкові вкрали спиртне на цигарки на 12 тисяч.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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