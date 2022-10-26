26.10.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Харків'янин співпрацював із розвідкою спецслужб рф

Зрадник передавав агентам спецслужб рф координати об’єктів, за якими в подальшому військові країни-агресора обстрілювали Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що у період з лютого по квітень 2022 року 37-річний чоловік через заборонену в Україні соціальну мережу передавав іншим особам інформацію про адміністративні будівлі, зокрема ХОДА та інші об’єкти, розташовані в Харкові, а також дані про місця дислокації ЗСУ і таким чином наводив ворожий вогонь.

Встановлено, що користувачі акаунтів, яким передавав дані чоловік, належать до агентурного апарату органів розвідки спецслужб рф.

Крім того, обвинувачений публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював дії військових країни-агресора.

Під час обшуку, проведеного в помешканні прихильника «спецоперації», було виявлено комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також набої і гранати.

За вчинення державної зради в умовах воєнного стану чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, із магазину у Харкові вкрали спиртне на цигарки на 12 тисяч.