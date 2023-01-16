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16.01.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

«Харківгаз» заявив про спробу рейдерського захоплення

У компанії просять міжнародних партнерів відреагувати на ситуацію.

Харківгаз
 
Відповідна інформація з'явилася на сторінці у Facebook підприємства. Передає РЕДПОСТ.
 
У компанії повідомили,про спробу НАК «Нафтогаз України» провести збори акціонерів у нелегітимний спосіб з метою змінити голову та членів правління АТ «Харківгаз».
 
АТ «Харківгаз» просить міжнародних партнерів, представництва ЄС в Україні, представників посольств Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, міжнародних фінансових організацій та Секретаріату Енергетичного співтовариства звернути увагу на незаконні дії чиновників НАК «Нафтогаз України».
 
“Повідомляємо всіх клієнтів і партнерів, що будь яких змін в правлінні АТ «Харківгаз» не проводило і повноваженнями нових членів правління не наділяло. Вважаємо, що спроби рейдерського захоплення підприємства критичної інфраструктури можуть призвести до дестабілізації ситуації в прифронтовому регіоні”, – йдеться у повідомленні.
 

Источник:   АТ «Харківгаз».
 Тэги:  жкх, харьков, происшествие
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