16.01.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

«Харківгаз» заявив про спробу рейдерського захоплення

У компанії просять міжнародних партнерів відреагувати на ситуацію.

Відповідна інформація з'явилася на сторінці у Facebook підприємства. Передає РЕДПОСТ

У компанії повідомили,про спробу НАК «Нафтогаз України» провести збори акціонерів у нелегітимний спосіб з метою змінити голову та членів правління АТ «Харківгаз».

АТ «Харківгаз» просить міжнародних партнерів, представництва ЄС в Україні, представників посольств Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, міжнародних фінансових організацій та Секретаріату Енергетичного співтовариства звернути увагу на незаконні дії чиновників НАК «Нафтогаз України».

“Повідомляємо всіх клієнтів і партнерів, що будь яких змін в правлінні АТ «Харківгаз» не проводило і повноваженнями нових членів правління не наділяло. Вважаємо, що спроби рейдерського захоплення підприємства критичної інфраструктури можуть призвести до дестабілізації ситуації в прифронтовому регіоні”, – йдеться у повідомленні.



