17.01.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

У будь-яку мить може розпочатися черговий обстріл, - Ігор Терехов про ситуацію в місті

Про потужну ракетну атаку окупантів минулими вихідними в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.



Фрагемент із національного телемарафону

За словами очільника міста, минула ракетна атака російських окупантів була потужною.

«Було знищено інфраструктурні об'єкти, які подавали електропостачання до міста Харкова. Внаслідок чого було знеструмлено все місто. Довелося потужно працювати, щоб відновити світло», - зазначив Ігор Терехов.

Він також додав, що завдяки праці комунальників та енергетиків, світло до будинків харків'ян вдалося повернути о першій годині ночі 15 січня.

«О першій годині ночі практично у всьому місті було відновлено електропостачання. Нині є світло у місті. Працює електротранспорт, системи теплопостачання. Також працює система водопостачання», – повідомив міський голова.

Окрім того мер Харкова зазначив, що у зв'язку із ворожими обстрілами ситуація складна, але контрольована. Ворог продовжує обстрілювати Харківську область.

«Щодо міста Харкова хочу сказати, що зараз без обстрілів. Але ситуація напружена, оскільки в кожний момент може змінюватися. Тому ми просимо харків'ян бути максимально обережними», – резюмував Ігор Терехов.

Окремо варто зазначити, що харківські комунальники через ворожі обстріли вшосте перезапускали систему опалення, щоб у будинках городян було тепло.

«Вшосте, з початку опалювального сезону, доводиться перезапускати, відновлювати систему опалення міста Харкова. Нині фактично у всіх районах міста, фактично у всіх будинках Харкова є теплопостачання. Проте було близько 60 дефектів, які доводилося локалізувати. Ця робота триває і зараз», - зазначив Харківський міський голова.



