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17.01.2023  15:24   Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали "дільничного інспектора" окупантів у бігах

Колаборант на Харківщині намагався втекти від поліції з вересня.

Спіймали "дільничного інспектора" окупантів, який бігав від поліції з вересня. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 53-річний чоловік з березня 2022 року добровільно пішов працювати у фейковий правоохоронний орган у Куп‘янську, присягнув на вірність державі-агресору та обійняв псевдопосаду «дільничного інспектора» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». 
 
Свої «обов‘язки» псевдоправоохоронець виконував до вересня, а потім переховувався від відповідальності у селі Нечволодівка Куп‘янського району. 
 
16 січня 2023 року правоохоронці затримали його. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного. 
 
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Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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