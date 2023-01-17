17.01.2023 15:24 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали "дільничного інспектора" окупантів у бігах

Колаборант на Харківщині намагався втекти від поліції з вересня.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 53-річний чоловік з березня 2022 року добровільно пішов працювати у фейковий правоохоронний орган у Куп‘янську, присягнув на вірність державі-агресору та обійняв псевдопосаду «дільничного інспектора» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

Свої «обов‘язки» псевдоправоохоронець виконував до вересня, а потім переховувався від відповідальності у селі Нечволодівка Куп‘янського району.

16 січня 2023 року правоохоронці затримали його. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного.

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