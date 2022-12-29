29.12.2022 16:51 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова ліківідували сотні аварій на мережах водопостачання
Про це поінформували у КП «Харківводоканал».
Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Слобідського району з початку року усунули 222 пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
За інфлормацією начальника районної служби Олексія Мацюка, також цього року ремонтники
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привели до ладу 195 оглядових колодязів і
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капітально відремонтували 40 водорозбірних колонок.
«Цього складного року працюємо в режимі підвищеної готовності, щоб негайно реагувати на аварійні ситуації на об'єктах водопровідного господарства. Зокрема, вчора ліквідували два пошкодження на магістралях діаметром 200 мм на вул. Ньютона та Ковтуна. У першому випадку сталася серйозна аварія, але водопостачання харків'янам відновили оперативно», - поінформував Олексій Мацюк.
Напередодні бригади комплексу «Харківводопостачання»
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усунули 10 пошкоджень на водоводах
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облаштували 7 оглядових колодязів.
29 грудня 2022 рокуі ремонтники ведуть відновлювальні роботи на 19 пошкоджених ділянках.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33
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