29.12.2022 16:51 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ліківідували сотні аварій на мережах водопостачання

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Слобідського району з початку року усунули 222 пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

За інфлормацією начальника районної служби Олексія Мацюка, також цього року ремонтники

привели до ладу 195 оглядових колодязів і

капітально відремонтували 40 водорозбірних колонок.

«Цього складного року працюємо в режимі підвищеної готовності, щоб негайно реагувати на аварійні ситуації на об'єктах водопровідного господарства. Зокрема, вчора ліквідували два пошкодження на магістралях діаметром 200 мм на вул. Ньютона та Ковтуна. У першому випадку сталася серйозна аварія, але водопостачання харків'янам відновили оперативно», - поінформував Олексій Мацюк.

Напередодні бригади комплексу «Харківводопостачання»

усунули 10 пошкоджень на водоводах

облаштували 7 оглядових колодязів.

29 грудня 2022 рокуі ремонтники ведуть відновлювальні роботи на 19 пошкоджених ділянках.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33