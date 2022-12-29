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29.12.2022  16:51   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ліківідували сотні аварій на мережах водопостачання

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківводоканал», бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Слобідського району з початку року усунули 222 пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
 
За інфлормацією начальника районної служби Олексія Мацюка, також цього року ремонтники
  • привели до ладу 195 оглядових колодязів і
  • капітально відремонтували 40 водорозбірних колонок.
 
«Цього складного року працюємо в режимі підвищеної готовності, щоб негайно реагувати на аварійні ситуації на об'єктах водопровідного господарства. Зокрема, вчора ліквідували два пошкодження на магістралях діаметром 200 мм на вул. Ньютона та Ковтуна. У першому випадку сталася серйозна аварія, але водопостачання харків'янам відновили оперативно», - поінформував Олексій Мацюк.
 
Напередодні бригади комплексу «Харківводопостачання»
  • усунули 10 пошкоджень на водоводах
  • облаштували 7 оглядових колодязів.
 
29 грудня 2022 рокуі ремонтники ведуть відновлювальні роботи на 19 пошкоджених ділянках.
 
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що харківські комунальники відновлюють колектор водовідведення.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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