25.06.2022 19:48 Дмитрий Колоней

В Харькове оккупанты обстреляли ядерную установку

Об ударе в Харькове информирует Госатомурегулирование.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Госатомурегулирование, захватчики обстреляли ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов». По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки.

В частности, повреждены:

северная стена пристройки ускорителя в экспериментальном зале установки;

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

вентиляционная труба основного здания установки;

система охлаждения клистронной галереи ускорителя;

корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

обшивка основного здания установки.

Персонал осмотривает здание, сооружения и оборудования для определения всех повреждений, но этому мешает постоянная опасность новых обстрелов.

Пока ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует ее состояние, продолжает работу по устранению последствий обстрела и поддержает в работоспособном состоянии оборудование ядерной установки.

Внешнее электроснабжение ЯПУ «Источник нейтронов» отсутствует. Установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале в пределах нормы.

Территория института, на которой расположена ЯПУ «Источник нейтронов», постоянно обстреливается захватчиками и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Существует вероятность новых повреждений «Источника нейтронов» из-за обстрелов со стороны российской федерации, что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности.

ЯПУ «Источник нейтронов», как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.