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25.06.2022  19:48   Дмитрий Колоней

В Харькове оккупанты обстреляли ядерную установку

Об ударе в Харькове информирует Госатомурегулирование.

Обстреляна ядерная установка «Источник нейтронов» в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Госатомурегулирование, захватчики обстреляли ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов». По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки.
 
В частности, повреждены:
  • северная стена пристройки ускорителя в экспериментальном зале установки;
  • вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
  • вентиляционная труба основного здания установки;
  • система охлаждения клистронной галереи ускорителя;
  • корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
  • обшивка основного здания установки.
 
Персонал осмотривает здание, сооружения и оборудования для определения всех повреждений, но этому мешает  постоянная опасность новых обстрелов.
 
Пока ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует ее состояние, продолжает работу по устранению последствий обстрела и поддержает в работоспособном состоянии оборудование ядерной установки.
 
Внешнее электроснабжение ЯПУ «Источник нейтронов» отсутствует. Установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале в пределах нормы.
 
Территория института, на которой расположена ЯПУ «Источник нейтронов», постоянно обстреливается захватчиками и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Существует вероятность новых повреждений «Источника нейтронов» из-за обстрелов со стороны российской федерации, что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности.
 
ЯПУ «Источник нейтронов», как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
 
Тэги:  агрессия росии, обстрел ядерной установки, харьков
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