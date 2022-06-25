25.06.2022 19:48 Дмитрий Колоней
В Харькове оккупанты обстреляли ядерную установку
Об ударе в Харькове информирует Госатомурегулирование.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Госатомурегулирование, захватчики обстреляли ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов». По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки.
В частности, повреждены:
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северная стена пристройки ускорителя в экспериментальном зале установки;
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вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
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вентиляционная труба основного здания установки;
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система охлаждения клистронной галереи ускорителя;
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корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
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обшивка основного здания установки.
Персонал осмотривает здание, сооружения и оборудования для определения всех повреждений, но этому мешает постоянная опасность новых обстрелов.
Пока ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует ее состояние, продолжает работу по устранению последствий обстрела и поддержает в работоспособном состоянии оборудование ядерной установки.
Внешнее электроснабжение ЯПУ «Источник нейтронов» отсутствует. Установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале в пределах нормы.
Территория института, на которой расположена ЯПУ «Источник нейтронов», постоянно обстреливается захватчиками и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Существует вероятность новых повреждений «Источника нейтронов» из-за обстрелов со стороны российской федерации, что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности.
ЯПУ «Источник нейтронов», как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
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