26.06.2022 21:36 Дмитрий Колоней

Украинские беженцы: как открыть банковский счет в Польше

Банковские счета украинцам необходимы для получения помощи.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт inPoland, польский банк BNP Paribas для граждан Украины специально предлагает открыть счет, в том числе для получения помощи. Более того, данная процедура много времени не отнимет, а также документов для открытия счета тоже много не требуется.

Счета необходимы украинским переселенцам, чтобы получают пособие на детей, или единовременную помощь в 300 злотых.

Чтобы открыть счет в банке Польши, украинцам понадобится:

заполнить краткую заявку на странице данного банка, где указать свое имя и фамилию, предоставить номер телефона и почтовый ящик. После этого оператор банка свяжется с человеком, который подал заявку на его подтверждение. Отмечается, что никаких проблем в понимании не будет, поскольку в этих банковских учреждениях есть консультанты, говорящие на украинском языке.

Также важно отметить, что для украинцев банк упростил процедуру открытия счета Konto Otwarte na Ciebe.

Поэтому предоставить для этого нужно будет удостоверение личности, здесь возможны варианты:

паспорт для выезда за границу карта быта, временное удостоверение личности украинца.

Затем предоставить украинский налоговый и польский номер телефона.