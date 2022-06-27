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27.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 июня

Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Если много комаров, то будет хороший урожай ягод, а мошки – на грибы.
  • Вороны каркают – на непогоду.
  • Воробьи утром купаются в пыли – после обеда будет дождь.
  • Северо-западный ветер – к дождю и ненастью.
  • Ветер с востока – к болезням.
  • Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды.
  • Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке - ночью может быть гроза.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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