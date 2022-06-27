27.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 июня

Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Приметы дня:

Если много комаров, то будет хороший урожай ягод, а мошки – на грибы.

Вороны каркают – на непогоду.

Воробьи утром купаются в пыли – после обеда будет дождь.

Северо-западный ветер – к дождю и ненастью.

Ветер с востока – к болезням.

Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды.

Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке - ночью может быть гроза.