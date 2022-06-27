Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 июня

Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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