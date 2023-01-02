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02.01.2023  17:06   Дмитро Колонєй

У Харкові розроблені нові практичні матеріали щодо безпеки дітей під час війни

Заклади освіти Харкова активно беруть участь міському проєкті «Безпечна школа».

Розроблені нові практичні матеріали щодо забезпечення безпеки дітей під час війни
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, освітяни Індустріального району долучилися до участі у міському проєкті «Безпечна школа». 
 
Розроблені нові практичні матеріали щодо забезпечення безпеки дітей під час війни
 
Розроблені нові практичні матеріали щодо забезпечення безпеки дітей під час війни
 
Практичні психологи розробили роздаткові матеріали (буклети, брошури, календарі, плакати тощо) із порадами для учнів, учителів та батьків під час воєнного стану:
  • «Психологічна турбота під час воєнного стану»,
  • «Що може допомогти дітям під час війни»,
  • «Як заспокоїти себе під час війни»,
  • «Як вберегти здоров’я дітей у воєнний час»,
  • «Як батькам підтримати дитину в укритті» та ін
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  советы, школа, харьков, агрессия россии
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