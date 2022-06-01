01.06.2022 12:25 Виталий Хиневич
Харьковские энергетики продолжают восстанавливать линии электропередач
Работы проводятся в Большой Даниловке.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".
Сообщается, что в первые дни войны жилые дома и коммуникации получили повреждения. Во всех дворах можно увидеть последствия интенсивных артиллерийских и ракетных обстрелов.
На одной из улиц стоит разбитая вдребезги после прямого попадания снаряда трансформаторная подстанция.
«Многие местные жители все время боевых действий оставались у себя дома. Испытаний было достаточно — еду приходилось готовить на костре прямо во дворе. Поэтому сегодня люди с нетерпением ждут света, с которым в дома вернутся уют и элементарный комфорт»,- сообщили в компании.
Таким образом, для ускорения восстановления электроснабжения к ремонтным работам дополнительно подключены бригады из соседних районов города. Аварийные работы продолжаются в частном секторе, граничащем с Северной Салтовкой.
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