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01.06.2022  12:25   Виталий Хиневич

Харьковские энергетики продолжают восстанавливать линии электропередач

Работы проводятся в Большой Даниловке.

Электричество Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".
 
Сообщается, что в первые дни войны жилые дома и коммуникации получили повреждения. Во всех дворах можно увидеть последствия интенсивных артиллерийских и ракетных обстрелов.
На одной из улиц стоит разбитая вдребезги после прямого попадания снаряда трансформаторная подстанция. 
 
«Многие местные жители все время боевых действий оставались у себя дома. Испытаний было достаточно — еду приходилось готовить на костре прямо во дворе. Поэтому сегодня люди с нетерпением ждут света, с которым в дома вернутся уют и элементарный комфорт»,- сообщили в компании.
 
Таким образом, для ускорения восстановления электроснабжения к ремонтным работам дополнительно подключены бригады из соседних районов города. Аварийные работы продолжаются в частном секторе, граничащем с Северной Салтовкой.
 
Напомним, коммунальщики восстанавливают подачу воды в дома харьковчан.
 
Источник:   АО "Харьковоблэнерго"
 Тэги:  жкх, харьков
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