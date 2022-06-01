01.06.2022 12:25 Виталий Хиневич

Харьковские энергетики продолжают восстанавливать линии электропередач

Работы проводятся в Большой Даниловке.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".

Сообщается, что в первые дни войны жилые дома и коммуникации получили повреждения. Во всех дворах можно увидеть последствия интенсивных артиллерийских и ракетных обстрелов.

На одной из улиц стоит разбитая вдребезги после прямого попадания снаряда трансформаторная подстанция.

«Многие местные жители все время боевых действий оставались у себя дома. Испытаний было достаточно — еду приходилось готовить на костре прямо во дворе. Поэтому сегодня люди с нетерпением ждут света, с которым в дома вернутся уют и элементарный комфорт»,- сообщили в компании.

Таким образом, для ускорения восстановления электроснабжения к ремонтным работам дополнительно подключены бригады из соседних районов города. Аварийные работы продолжаются в частном секторе, граничащем с Северной Салтовкой.