14.07.2022 10:28 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 605 человек. Выздоровело 299 882 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 653 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (все жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 июля.