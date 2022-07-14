14.07.2022 09:56 Рита Парфенова

Фотофакт разрушения ракетным ударом депо харьковского метрополитена

В ночь с 13 на 14 июля оккупанты совершили ракетный удар по территории электродепо Салтовского района Харькова.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, в результате обстрела повреждено помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.



Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют, отметили в прокуратуре Харьковской области.



При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).





В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Салтовскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после двух часов.