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14.07.2022  09:56   Рита Парфенова

Фотофакт разрушения ракетным ударом депо харьковского метрополитена

В ночь с 13 на 14 июля оккупанты совершили ракетный удар по территории электродепо Салтовского района Харькова.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
По данным следствия, в результате обстрела повреждено помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.

Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют, отметили в прокуратуре Харьковской области.

При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
 
Фотофакт разрушения ракетным ударом депо харьковского метрополитена

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
 
Фотофакт разрушения ракетным ударом депо харьковского метрополитена
 
Напомним, ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Салтовскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после двух часов.
 
Фотофакт разрушения ракетным ударом депо харьковского метрополитена
 
Фотофакт разрушения ракетным ударом депо харьковского метрополитена

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, прокуратура
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