Подробности ракетных ударов по Харькову от ХОВА

В ночь с 13 на 14 июля российские оккупанты дважды обстреливали Харьков крылатыми ракетами.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 14 июля, передает РЕДПОСТ.
«Ночью оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после двух часов», - рассказал он.
В результате ракетныхьобстрелов повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и разбиты автомобили.
Спасатели ликвидировали пожар в помещении депо метрополитна. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В области в течение суток от российской агрессии пострадали и госпитализированы 2 мирных жителя Чугуевского района.
Враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки автомобили.
В Изюмском районе обстрелами россиян повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений.
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