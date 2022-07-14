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14.07.2022  09:33   Рита Парфенова

Подробности ракетных ударов по Харькову от ХОВА

В ночь с 13 на 14 июля российские оккупанты дважды обстреливали Харьков крылатыми ракетами.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 14 июля, передает РЕДПОСТ.

«Ночью оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после двух часов», - рассказал он.

В результате ракетныхьобстрелов повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и разбиты автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар в помещении депо метрополитна. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В области в течение суток от российской агрессии пострадали и госпитализированы 2 мирных жителя Чугуевского района.

Враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки автомобили.

В Изюмском районе обстрелами россиян повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, хова
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