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14.07.2022  11:15   Виталий Хиневич

Харьковский школьник помогает ВСУ

В Тернополе школьник занимается волонтерством.

Савелий Бронов
Скриншот с видео: Телекомпанию TV-4
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телекомпанию TV-4.
 
Харьковчанин Савелий Бронов вместе с мамой приехал в Тернополь в первый месяц войны. После приезда начал заниматься волонтерством.
 
«Я подходил к людям и узнавал, могу ли я выгуливать их собак. Не все хотели, но некоторые оставляли свой номер телефона»,- сообщил Савелий.
 
Так же под наблюдением мамы Юлии раздает рекламные листовки в местной хачапурной. Все заработанные деньги мальчик тратит на продукты, средства гигиены и фонарики для наших бойцов. Кроме этого, Савелий помогает в Центре переселенцев. По его убеждению нужно помогать и не сидеть без дела.
 
«Я очень поддерживаю сына, потому что считаю, что мы должны воспитывать у наших детей уважение к нашим героям и помогать всем, чем можем»,-сказала мама Юлия.
 
Напомним, в Харьковской школе, уничтоженной российской ракетой, чудом уцелели черепахи.
 
Источник:   Телекомпанию TV-4
 Тэги:  волонтер, харьков
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