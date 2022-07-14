14.07.2022 11:15 Виталий Хиневич

Харьковский школьник помогает ВСУ

В Тернополе школьник занимается волонтерством.

Скриншот с видео: Телекомпанию TV-4

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телекомпанию TV-4.

Харьковчанин Савелий Бронов вместе с мамой приехал в Тернополь в первый месяц войны. После приезда начал заниматься волонтерством.

«Я подходил к людям и узнавал, могу ли я выгуливать их собак. Не все хотели, но некоторые оставляли свой номер телефона»,- сообщил Савелий.

Так же под наблюдением мамы Юлии раздает рекламные листовки в местной хачапурной. Все заработанные деньги мальчик тратит на продукты, средства гигиены и фонарики для наших бойцов. Кроме этого, Савелий помогает в Центре переселенцев. По его убеждению нужно помогать и не сидеть без дела.

«Я очень поддерживаю сына, потому что считаю, что мы должны воспитывать у наших детей уважение к нашим героям и помогать всем, чем можем»,-сказала мама Юлия.