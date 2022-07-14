14.07.2022 11:23 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли из танков поселки на севере Харковской области

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

«На 140-е сутки полномасштабного российского вторжения вражеские силы бомбили из артиллерии Дергачи, Слатино, Прудянку, Дементиевку, Новое, Питомник и Русскую Лозовую. Также армия агрессора била из танков и минометов по Цуповке, Дементиевке, Питомнику», – сообщил он.

В результате обстрелов разрушены более десятка частных домов в разных населенных пунктах общины, в Дергачах поврежден объект торговой инфраструктуры. Информации о пострадавших ней.



Глава громалы отмеетил, что на проходовском и казачелопанском направлениях продолжаются тяжелые бои, особенно тяжелые – в районе Дементиевки. Наши защитники мужественно удерживают оборону.