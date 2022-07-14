Оккупанты обстреляли из танков поселки на севере Харковской области

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области.
Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.
«На 140-е сутки полномасштабного российского вторжения вражеские силы бомбили из артиллерии Дергачи, Слатино, Прудянку, Дементиевку, Новое, Питомник и Русскую Лозовую. Также армия агрессора била из танков и минометов по Цуповке, Дементиевке, Питомнику», – сообщил он.
В результате обстрелов разрушены более десятка частных домов в разных населенных пунктах общины, в Дергачах поврежден объект торговой инфраструктуры. Информации о пострадавших ней.
Глава громалы отмеетил, что на проходовском и казачелопанском направлениях продолжаются тяжелые бои, особенно тяжелые – в районе Дементиевки. Наши защитники мужественно удерживают оборону.
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