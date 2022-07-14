    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оккупанты обстреляли из танков поселки на севере Харковской области
14.07.2022  11:23   Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли из танков поселки на севере Харковской области

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области.

обстрел Дергачей

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

«На 140-е сутки полномасштабного российского вторжения вражеские силы бомбили из артиллерии Дергачи, Слатино, Прудянку, Дементиевку, Новое, Питомник и Русскую Лозовую. Также армия агрессора била из танков и минометов по Цуповке, Дементиевке, Питомнику», – сообщил он.

В результате обстрелов разрушены более десятка частных домов в разных населенных пунктах общины, в Дергачах поврежден объект торговой инфраструктуры. Информации о пострадавших ней.

Глава громалы отмеетил, что на проходовском и казачелопанском направлениях продолжаются тяжелые бои, особенно тяжелые – в районе Дементиевки. Наши защитники мужественно удерживают оборону.

Источник:   Дергачевский горсовет
 Тэги:  агрессия россии, дергачи, харков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.07 Криминал и происшествия Ракетный удар по Виннице: информация о пострадавших 14.07 Криминал и происшествия Ракетный удар по предприятию Харькова расследует прокуратура (фото) 14.07 Криминал и происшествия В Виннице российские ракеты попали в офисное помещение (обновлено)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 