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15.07.2022  11:49   Рита Парфенова

Какими ракетами обстреливали Харьков, рассказали в полиции (фото)

Ракетный обстрел Харькова ночью 15 июля мог быть произведен из зенитно-ракетного комплекса «С300».

Новости Харькова: рашисты обстреляли город из ЗРК С-200
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.
 
«На ракетах снова обнаружена маркировка 5В55, что может свидетельствовать об обстрелах ЗРК "С-300"», – сказал он.
 
Новости Харькова: рашисты обстреляли город из ЗРК С-200
 
По словам Болвинова, следователи работают над установлением всех фактов на месте происшествия.
 
Новости Харькова: рашисты обстреляли город из ЗРК С-200
 
Напомним, ночью 15 июля были обстреляны были территории двух учебных заведений в Индустриальном и Холодногорском районе. В Холодногорском районе повреждены трамвайные пути. Пострадавших, к счастью, нет.

 

 

Источник:   Сергей Болвинов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, полиция
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