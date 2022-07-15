15.07.2022 11:49 Рита Парфенова

Какими ракетами обстреливали Харьков, рассказали в полиции (фото)

Ракетный обстрел Харькова ночью 15 июля мог быть произведен из зенитно-ракетного комплекса «С300».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

«На ракетах снова обнаружена маркировка 5В55, что может свидетельствовать об обстрелах ЗРК "С-300"», – сказал он.

По словам Болвинова, следователи работают над установлением всех фактов на месте происшествия.

Напомним, ночью 15 июля были обстреляны были территории двух учебных заведений в Индустриальном и Холодногорском районе. В Холодногорском районе повреждены трамвайные пути. Пострадавших, к счастью, нет.



