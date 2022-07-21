21.07.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

Європу накриває аномальна спека

Рекордні температури припадають на час, коли Європа бореться із багатомісячною посухою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Space.

Повідомляється, що територія Європи нагрівається швидше, ніж решта світу, на тлі прогресуючої зміни клімату. Внаслідок температурних рекордів, можливі ризики лісових пожеж та гниття ґрунту, які спричинені відсутністю дощів узимку та навесні.

Вчені знають, що у Великій Британії, яка відома теплим літом і хмарним небом, у вівторок (19 липня) термометри вперше в історії досягли 105 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).

Італія, Франція та Іспанія також перебувають у стані підвищеної готовності, а останні дві країни все ще борються з руйнівними пожежами, що спалахнули на початку липня.

За даними Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії (JRC), відповідна хвиля тепла також посилить затяжну посуху, яка нині на території майже 50% Європи (включаючи Велику Британію).

Низький вміст води у ґрунті впливає на рослинність, у тому числі на сільськогосподарські культури, а також виробництво гідроелектроенергії у країнах, які на неї покладаються. За даними JRC, у деяких європейських регіонах випало лише 19% середньої кількості зимових та весняних опадів, що призвело до виснаження водосховищ.