    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Озброєний наліт: у Харкові засудили рецидивіста (фото)
21.07.2022  15:36   Дмитрий Колоней

Озброєний наліт: у Харкові засудили рецидивіста (фото)

Суд у Харкові визначив долю грабіжника магазинів.

Засудили рецидивіста, який пограбував два магазина в Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, у суді доведено, що у грудні 2021 року чоловік проник до двох магазинів у Слобідському районі м. Харкова. 
 
Погрожуючи пневматичним газобалонним пістолетом та фізичною розправою над реалізаторами, чоловік забрав у них всі грошові кошти.
 
Одну з продавчинь чоловік вдарив пістолетом по обличчю, від чого жінка впала. Зломисник схопив її за волосся та потягнув до підсобного приміщення, де продовжив бити. Після цього він забрав гроші з каси та втік.
 
Засуджений вкрав близько 9 тис. гривень.
 
18 липня 2022 року суд виніс обвинувальний вирок. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  ограбление, напал на магащині, харьков, налет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.06 Надзвичайні події Налет на проспекте: в Харькове поймана грабительница мужчин (фото) 17.05 Надзвичайні події Разбил стекла и ограбил: в Харькове задержан рецидивист 13.05 Надзвичайні події Групповое ограбление: в Харькове мужчина обманул полицию
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 