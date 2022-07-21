21.07.2022 15:36 Дмитрий Колоней

Озброєний наліт: у Харкові засудили рецидивіста (фото)

Суд у Харкові визначив долю грабіжника магазинів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, у суді доведено, що у грудні 2021 року чоловік проник до двох магазинів у Слобідському районі м. Харкова.

Погрожуючи пневматичним газобалонним пістолетом та фізичною розправою над реалізаторами, чоловік забрав у них всі грошові кошти.

Одну з продавчинь чоловік вдарив пістолетом по обличчю, від чого жінка впала. Зломисник схопив її за волосся та потягнув до підсобного приміщення, де продовжив бити. Після цього він забрав гроші з каси та втік.

Засуджений вкрав близько 9 тис. гривень.

18 липня 2022 року суд виніс обвинувальний вирок. Триває строк на апеляційне оскарження.