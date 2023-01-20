20.01.2023 16:06 Рита Парфенова

В приватному секторі Харкова швидко ліквідували аварію на водогоні

Термінового ремонту потребували магістралі трубопроводу у Шевченківському району Харкова.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», у Шевченківському районі бригади оперативно усунули два пошкодження на магістралях діаметром 300 мм на вул. Бойовій та пр. Перемоги.



«У першому випадку аварійна ситуація сталася на трубопроводі, який забезпечує водою мешканців приватного сектору. Діяли за заздалегідь підготовленим планом. Оперативно виявивши причину пошкодження, негайно розпочали його усунення та впоралися у встановлені терміни. Також надійно спрацювали під час ліквідації аварії на проспекті Перемоги. Паралельно продовжуємо підготовчі заходи щодо проведення ремонту на водоводі по вулиці Білогірській», - поінформував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.



Загалом протяном четверга, 19 січня, бригади аварійно-відновлювальних робіт ліквідували вісім аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів.



У п’ятницю в планах аварійників – ліквідацію 18 пошкоджень на водопровідних мережах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі ремонтники ліквідують серйозну аварію, що сталася на магістралі.



