20.01.2023 14:14 Рита Парфенова

У центрі Харкова горів житловий будинок, якому больше ста років (фото)

Пожежу в житловій двоповерхівці в Класичному провулку міста Харькова гасили 45 рятувальників на 9 спецмашинах.

О восьмій ранку 20 січня рятівники отримали виклик на гасіння пожежі у житловому двоповерховому будинку по провулку Класичному, 6б. Про це розповідає РЕДПОСТ з посиланням на ДУ ДСНС у Харківській області.



До місця виклику було направлено 6 пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах, автомобіль першої допомоги, автодрабину та автомобіль газодимозахисної служби.





Колди перші підрозділи вогнеборців приїхали на місце пожежу, вогнем була охоплена площа у 60 кв.м. Горіло дерев’яне перекриття між 1-м та 2-м поверхами.



На гасіння вогню вогнеборці подали 5 пожежних стволів. Рівно за годину їм вдалось локалізувати розповсюдження пожежі, а об 11:06 – повністю ліквідувати її.





Загалом на місці події працювали 9 одиниць техніки та 45 осіб особового складу ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що під час пожежі на вулиці Отакара Яроша, 12а у Харкові 50-річний чоловік отримав опіки лівої руки.



