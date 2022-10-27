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27.10.2022  10:52   Рита Парфенова

Що відомо про стан піротехників, як підірвалися на міні під Харковом

Постраждалі від вибуху співробітники ДСНС знаходяться вкрай важкому, але стабільному стані.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у прес-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

«На зараз відомо, що всі 5 постраждалих піротехніків у вкрай важкому, але стабільному стані. У двох - ампутації кінцівок, в одного - численні переломи та пошкодження ока, ще один із черепно-мозковою травмою. Усі молоді хлопці до 30 років», – розповіли в прес-службі ХОВА.

 Ще один отримав легкі травми і після обстеження лікується амбулаторно.

Нагадаємо, 27 жовтня в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС.

Тэги:  мина, гсчс харьков, агресия россии
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