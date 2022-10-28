28.10.2022 16:59 Дмитро Колонєй

Обстріл Харківщини: окупанти нанесли удар по звільненому місту (фото)

Прокурори зафіксували черговий злочин РФ на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, від ворожих обстрілів агресора продовжує потерпати Куп’янськ. За даними слідства війська ЗС РФ завдали ракетного удару по місту вночі 28 жовтня 2022 року.

Ворожа ракета влучила в землю поряд з житловим будинком, у результаті чого пошкоджено його вікна. Внаслідок ракетного удару утворилась вирва глибиною близько 7 метрів та шириною до 10 метрів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Попередньо встановлено, що ЗС РФ обстріляли місто ракетами С-300.

У ході огляду місця події прокурори спільно зі слідчими поліції вилучили уламки боєприпасів та зібрали докази чергового злочину РФ. Відкрита кримінальна справа.