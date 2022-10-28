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28.10.2022  16:59   Дмитро Колонєй

Обстріл Харківщини: окупанти нанесли удар по звільненому місту (фото)

Прокурори зафіксували черговий злочин РФ на Харківщині.

Обстріляли ракетами Куп’янськ окупанти. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, від ворожих обстрілів агресора продовжує потерпати Куп’янськ. За даними слідства війська ЗС РФ завдали ракетного удару по місту вночі 28 жовтня 2022 року.
 
Ворожа ракета влучила в землю поряд з житловим будинком, у результаті чого пошкоджено його вікна. Внаслідок ракетного удару утворилась вирва глибиною близько 7 метрів та шириною до 10 метрів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
 
Обстріляли ракетами Куп’янськ окупанти. Новини Харкова
 
Попередньо встановлено, що ЗС РФ обстріляли місто ракетами С-300.
 
У ході огляду місця події прокурори спільно зі слідчими поліції вилучили уламки боєприпасів та зібрали докази чергового злочину РФ. Відкрита кримінальна справа.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстрел, купянск, харьков, агрессия россии
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