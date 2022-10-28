Надають пільги багатодітним сім’ям у Харкові: як оформити

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Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Ідеальний час для спілкування, зустрічей із друзями та візитів до родичів.

Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.