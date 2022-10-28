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28.10.2022  16:46   Дмитро Колонєй

Надають пільги багатодітним сім’ям у Харкові: як оформити

Про це інформує Управління соціального захисту населення Харкова.


РЕДПОСТ
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соціального захисту населення, у Харкові надають пільги багатодітним сім’ям в умовах воєнного стану. 

На що мають право багатодітні:

  • на 50% знижку плати за ЖК послуги,
  • придбання твердого палива та скрапленого газу в межах норм, передбачених законодавством.

Що потрібно надати для отримання пільг:

  • заяву, копію паспорта,
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
  • копії документів, що підтверджують право на пільги,
  • декларацію про доходи сім’ї пільговика,
  • довідки про свої доходи та доходи членів родини.
  • Для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до 30 листопада ще можна звенутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика, а з 1 грудня - лише до органів Пенсійного фонду України. 
Копії документів надаються з пред’явленням оригіналів. 
 
Так, у Основ'янському районі: 
  • проживає 398 багатодітних сімей, в яких виховується 1273 дитини.
  • пільгами на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї користується 105 з них.
  • середній розмір нарахованих пільг в неопалювальний сезон становить 526 грн, а в опалювальний - 1555 грн на сім’ю.  
Детальнішу інформацію можна отримати в Управлінні соціального захисту населення за адресою: пр. Гагаріна, 7, каб. №13-15. Телефон для довідок: (057) 725-31-84.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  льготы, многодетные, харьков
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