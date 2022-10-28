28.10.2022 16:46 Дмитро Колонєй
Надають пільги багатодітним сім’ям у Харкові: як оформити
Про це інформує Управління соціального захисту населення Харкова.
РЕДПОСТ
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Управління соціального захисту населення, у Харкові надають пільги багатодітним сім’ям в умовах воєнного стану.
На що мають право багатодітні:
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на 50% знижку плати за ЖК послуги,
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придбання твердого палива та скрапленого газу в межах норм, передбачених законодавством.
Що потрібно надати для отримання пільг:
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заяву, копію паспорта,
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копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
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копії документів, що підтверджують право на пільги,
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декларацію про доходи сім’ї пільговика,
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довідки про свої доходи та доходи членів родини.
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Для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до 30 листопада ще можна звенутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика, а з 1 грудня - лише до органів Пенсійного фонду України.
Копії документів надаються з пред’явленням оригіналів.
Так, у Основ'янському районі:
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проживає 398 багатодітних сімей, в яких виховується 1273 дитини.
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пільгами на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї користується 105 з них.
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середній розмір нарахованих пільг в неопалювальний сезон становить 526 грн, а в опалювальний - 1555 грн на сім’ю.
Детальнішу інформацію можна отримати в Управлінні соціального захисту населення за адресою: пр. Гагаріна, 7, каб. №13-15. Телефон для довідок: (057) 725-31-84.
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