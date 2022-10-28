28.10.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Робота в Україні: що буде з ринком праці

Ситуація на ринку праці стабілізувалася, проте залишається складною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

Повідомляється, що кількість резюме на одну вакансію зменшилася, але все ще значно перевищує минулорічні показники. Безробіття цього року сягне майже 30%. Відновлення економіки в наступні роки сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу та зниженню рівня безробіття.

Втім, воно залишатиметься вищим за свій природний рівень через втрати економіки та поглиблення диспропорцій, пов’язаних із війною. Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств та значну конкуренцію між претендентами на роботу.

Через збереження дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах та значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%. Однак, підвищення зарплат у реальному вимірі буде досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність.

Нагадаємо, станом на 27 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1252 вакансії.