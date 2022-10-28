28.10.2022 14:15 Віталій Хінєвіч
ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 27 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1252 вакансії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
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1. Заступник головного бухгалтера - 19000 грн
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2. Слюсар-сантехнік - 14300 грн
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3. Лаборант (медицина) - 13500 грн
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4. Статистик медичний - 13500 грн
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5. Енергетик - 12500 грн
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6. Пожежний-рятувальник - 12000 грн
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7. Завідувач аптеки - 11458 грн
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8. Бариста - 8000 грн
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9. Оператор пакувальних автоматів - 8000 грн
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10. Фахівець(консультант) вчитель-дефектолог - 7464 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.
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