28.10.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 27 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1252 вакансії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:

1. Заступник головного бухгалтера - 19000 грн

2. Слюсар-сантехнік - 14300 грн

3. Лаборант (медицина) - 13500 грн

4. Статистик медичний - 13500 грн

5. Енергетик - 12500 грн

6. Пожежний-рятувальник - 12000 грн

7. Завідувач аптеки - 11458 грн

8. Бариста - 8000 грн

9. Оператор пакувальних автоматів - 8000 грн

10. Фахівець(консультант) вчитель-дефектолог - 7464 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.