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28.10.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 27 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1252 вакансії.

робота Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
 
  • 1.  Заступник головного бухгалтера - 19000 грн
  • 2.  Слюсар-сантехнік - 14300 грн
  • 3.  Лаборант (медицина) - 13500 грн
  • 4.  Статистик медичний - 13500 грн
  • 5.  Енергетик - 12500 грн
  • 6.  Пожежний-рятувальник - 12000 грн
  • 7.  Завідувач аптеки - 11458 грн
  • 8.  Бариста - 8000 грн
  • 9.  Оператор пакувальних автоматів - 8000 грн
  • 10.  Фахівець(консультант) вчитель-дефектолог - 7464 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
 
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, работа
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