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28.10.2022  14:33   Дмитро Колонєй

Новий беспілотник агресора значно поступається аналогам

Про це інфрормує воєнна розвідка України.

Поступається світовим аналогам беспілотник Mohajer-6, який використовують окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, фахівці розвідки проанлізували характеристики іранського беспілотника. Як підсанкційна країна Іран, для виробництва власних розвідувально-ударних безпілотників “Mohajer-6”, які закуповують окупанти, використовує компоненти побутового призначення. Ці елементи Іран придбає по всій Євпропі (один з них - навіть з України). Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів.
 
Співробітники воєнної розвідки України, з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який вороги закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.
 
Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, бпла, украина, mohajer-6
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