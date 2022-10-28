28.10.2022 14:33 Дмитро Колонєй

Новий беспілотник агресора значно поступається аналогам

Про це інфрормує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, фахівці розвідки проанлізували характеристики іранського беспілотника. Як підсанкційна країна Іран, для виробництва власних розвідувально-ударних безпілотників “Mohajer-6”, які закуповують окупанти, використовує компоненти побутового призначення. Ці елементи Іран придбає по всій Євпропі (один з них - навіть з України). Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів.

Співробітники воєнної розвідки України, з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який вороги закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій.