28.10.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

У НБУ спрогнозували рівень інфляції та економічного розвитку в Україні

У 2022 році інфляція прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки повномасштабної війни росії проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

Повідомляється, що з наступного року інфляція почне сповільнюватися, а економіка – зростати помірними темпами.

Основними чинниками зростання інфляції залишатимуться прямі та опосередковані наслідки війни, зокрема руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та пов'язане з цим скорочення пропозиції товарів та послуг і збільшення витрат бізнесу.

Надалі інфляція сповільнюватиметься: в наступному році до близько 21%, а у 2024 році – нижче 10%. Цьому сприятимуть поступове налагодження логістики та виробництва, зменшення світової інфляції, збереження облікової ставки на високому рівні та виважена економічна політика держави з відмовою від емісійного фінансування дефіциту бюджету наступного року.

Відчутніше зниження інфляції стримуватимуть наслідки війни та високі темпи зростання адміністративних цін. У результаті повернення інфляції до цілі НБУ 5% очікується лише у 2025 році.

Причиною спаду економіки в цьому році є скорочення внутрішнього попиту, порушення логістики, значні втрати робочої сили та виробничого потенціалу через війну. Натомість відновленню економічної активності сприяють визволення окупованих земель, швидше пристосування бізнесу до роботи в умовах війни та запуск "зернового коридору" наприкінці липня.

За прогнозом НБУ, економіка повернеться до зростання наступного року завдяки очікуваному зниженню безпекових ризиків, пожвавленню споживчого попиту та інвестиційної діяльності на тлі налагодження виробничих і логістичних процесів та збереження значних фіскальних стимулів. Але наслідки війни обмежуватимуть відновлення, тож у 2023-2024 роках темпи зростання ВВП становитимуть близько 4-5% на рік.

Нагадаємо, станом на 27 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1252 вакансії.