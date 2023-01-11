11.01.2023 19:33 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова щоденно виконують сотні заявок по відновленню водоводів. Фото

КП «Харківводоканал» облаштувало місця розташування чергових та аварійних бригад слюсарів на випадок обстрілів.



Комунальники Харкова щоденно виконують сотні заявок по відновленню водоводів. Фото



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», фахівці управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» у 2022 році замінили 3,4 км внутрішньобудинкових комунікацій на 211 об'єктах.

За словами начальника управління Валерія Харлана, заміни та поточні ремонти у будинках комунальної форми власності тривали цілий рік. Значні обсяги робіт виконали у Салтівському, Київському, Новобаварському та Шевченківському районах.

Валерій Харлан повідомив, що на випадок нових обстрілів об'єктів критичної інфраструктури на підприємстві облаштували місця розташування чергових та аварійних бригад слюсарів. У кожному районі поінформували абонентів, вказали номери телефонів та адреси, куди звертатися по допомогу, якщо виникла аварійна ситуація на внутрішньобудинкових комунікаціях.

За його словами, щодня бригади підприємства обробляють понад 200 заявок від абонентів на відновлення подачі води та близько 80 заявок на ремонт каналізаційних стоків.



