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11.01.2023  20:01   Дмитро Колонєй

На Харківщині чекає на суд слідча, яка керувала поліцією при окупантах та славила країну-агресора. Фото. Відео

Прокуратура Харківщини завершила спецрозслідування щодо держзради жінки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, екс-дізнавачка сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції після окупації міста російськими заграбниками перейшла на бік ворога: 
  • допомогала окупантам побудувати так звану «правоохоронну систему»,
  • документувала оформлення повідомлень, заяв про події і злочини, проводила слідчі дії. 
  • зайняла посаду «руководитель следственного органа – и.о. начальника следственной части» у псевдоправоохоронному органі окупантів під назвою «УВД ВГА Харьковской области» 
  • надала інтерв‘ю російським медіа, в якому чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів. «Спасибо России за свет, воду, продукты питания», — розказала зрадниця в інтерв’ю російським пропагандистам. 

 


Тэги:  предательство, купянск, харьков
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