На Харківщині чекає на суд слідча, яка керувала поліцією при окупантах та славила країну-агресора. Фото. Відео
Прокуратура Харківщини завершила спецрозслідування щодо держзради жінки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, екс-дізнавачка сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції після окупації міста російськими заграбниками перейшла на бік ворога:
допомогала окупантам побудувати так звану «правоохоронну систему»,
документувала оформлення повідомлень, заяв про події і злочини, проводила слідчі дії.
зайняла посаду «руководитель следственного органа – и.о. начальника следственной части» у псевдоправоохоронному органі окупантів під назвою «УВД ВГА Харьковской области»
надала інтерв‘ю російським медіа, в якому чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів. «Спасибо России за свет, воду, продукты питания», — розказала зрадниця в інтерв’ю російським пропагандистам.
Жінку судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.