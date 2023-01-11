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11.01.2023  19:09   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 11 січня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, за добу від ворога, який постійно обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії фронту та цивільні об’єкти, зазнали ударів 13 населених пунктів Харківської області  
 
 
  • На Слобожанському напрямку без суттєвих змін.  Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Вогневого впливу зазнали райони 5 населених пунктів Харківщини: Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ.
  • На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони 8 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області.
Нагадаємо, раніше ми вже писали, що у ході підготовки до мобілізації та нового наступу, країна-агресорка закрила кордони призовникам.
 
 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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