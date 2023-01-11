11.01.2023 19:09 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти Харківщини
Оперативна інформація станом на вечір 11 січня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб України, за добу від ворога, який постійно обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії фронту та цивільні об’єкти, зазнали ударів 13 населених пунктів Харківської області
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На Слобожанському напрямку без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Вогневого впливу зазнали райони 5 населених пунктів Харківщини: Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ.
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На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони 8 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області.
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