07.09.2022 21:05 Дмитро Колонєй
Коли подешевшає популярна крупа: прогноз експерта
Новий прогноз дав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з'явився прогноз по цінам на гречку. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького у ході телемарафону, постачання цієї крупи знизилося після початку повномасштабної війни з Росією.
Але згодом українські виробники значно збільшили посівні майдани і в Україні очікується добрий урожай гречки, в 1,5 рази більший за попередній - 140 тисяч тонн.
Українці споживають близько 110 тисяч тонн гречки на рік. Збір урожаю має завершитися цього місяця. А вже з наступного місяця очікується довгоочікуване здешевлення затребуваного продукту.
"За вересень збирання гречки завершиться. І в жовтні вона може бути оброблена та доступна українському споживачеві.Тому ми очікуємо, що з жовтня, з четвертого кварталу ціни знизиться, оскільки нашого внутрішнього виробництва із запасом достатньо, щоб забезпечувати весь рік українців гречкою і навіть сформувати необхідний перехідний резерв", - запевнив чиновник.
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