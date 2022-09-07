    
Главная Новини Харкова ЖКГ Коли подешевшає популярна крупа: прогноз експерта
07.09.2022  21:05   Дмитро Колонєй

Коли подешевшає популярна крупа: прогноз експерта

Новий прогноз дав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з'явився прогноз по цінам на гречку. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького у ході телемарафону, постачання цієї крупи знизилося після початку повномасштабної війни з Росією.
 
Але згодом українські виробники значно збільшили посівні майдани і в Україні очікується добрий урожай гречки, в 1,5 рази більший за попередній - 140 тисяч тонн.
 
Українці споживають близько 110 тисяч тонн гречки на рік. Збір урожаю має завершитися цього місяця. А вже з наступного місяця очікується довгоочікуване здешевлення затребуваного продукту.
 
"За вересень збирання гречки завершиться. І в жовтні вона може бути оброблена та доступна українському споживачеві.Тому ми очікуємо, що з жовтня, з четвертого кварталу ціни знизиться, оскільки нашого внутрішнього виробництва із запасом достатньо, щоб забезпечувати весь рік українців гречкою і навіть сформувати необхідний перехідний резерв", - запевнив чиновник.
 
Источник:   Today
 Тэги:  цена, гречка, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.09 Економіка та промисловість Купити невелику ділянку землі буде простіше 26.08 Економіка та промисловість Змінилася ціна на капусту: скільки коштує, чому, та що буде далі 24.08 Економіка та промисловість Чи буде забезпечена Україна доступною за ціною картоплею: думка експерта
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 