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07.09.2022  20:30   Дмитро Колонєй

Харківські шляховики ведуть роботи на магістралях міста

Про це інформує харківське КП «Шляхрембуд».


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», ремонтники продовжують приводити до ладу дорожнє господарство міста:

  • на Салтівському шосе наноситься горизонтальна дорожня розмітка
  • на пр. Науки ліквідовують місця розриттів після ремонтних робіт інших комунальних служб,
  • на центральних магістралях прибирають змет та сміття з проїжджої частини.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  дороги, ремонт, харьков
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