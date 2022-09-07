Харківські шляховики ведуть роботи на магістралях міста

Про це інформує харківське КП «Шляхрембуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», ремонтники продовжують приводити до ладу дорожнє господарство міста:
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Варто зосередитись на виконанні своїх прямих обов'язків, щоб ні до вас не було претензій через вашу роботу. Будьте уважні у витратах.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів.
Щорічно 7 вересня відзначається День військової розвідки України
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