07.09.2022 19:52 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог намагається утримати захоплені райони (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 7 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляєт РЕДПОСТ , на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії в районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Розплідника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинів;

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю за територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог наніс понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура у районах населених пунктів Харків, Циркуні, Великі Проходи, Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування врага територією України.Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів у районах населених пунктів Розплідник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опітне.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили та техніки супротивника.